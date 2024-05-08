«Московская техническая школа» запустила пять новых курсов

«Московская техническая школа» и Финансовый университет запустили пять новых курсов, посвященных производству и эксплуатации беспилотного транспорта. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин поручил реализацию в столице развития беспилотного транспорта, формирование научной и производственной базы и внедрение инноваций на транспорте.

Обучающиеся смогут заниматься в рамках курсов «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка беспилотных авиационных систем», «Производство беспилотных авиационных систем», «Программирование беспилотных авиационных систем: искусственный интеллект» и «Подготовка инструкторов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем».

По словам министра московского правительства, главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, специалисты с навыками работы с беспилотными авиационными системами сегодня крайне востребованы на рынке труда, а проект «Московская техническая школа» помогает повысить кадровый потенциал столичных промышленников.

В свою очередь директор Центра компетенций «Цифровая экономика» Финансового университета при Правительстве России, член экспертного совета Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова заявила, что сегодня Москва является лидером в отрасли беспилотного транспорта, при этом продолжает активно ее развивать и создавать условия для производственной и образовательной базы.

Напомним, Собянин указал на необходимость подготовки новых инженерных кадров. Это позволит внедрять на производствах современные технологии. Эту задачу призван решить проект «Московская техническая школа», который сегодня предоставляет качественную образовательную инфраструктуру: сотрудникам предприятий доступны девять общих направлений, четыре специальных и около 160 курсов. Всего обучение прошли более 2200 инженеров.

