«Московская техническая школа» усилит кадровый потенциал столичной промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель государственной корпорации развития России «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта «Московская техническая школа» (МТШ). Церемония подписания прошла рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2021 года.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в рамках соглашения предусматривается создание на базе вузов и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК), которые будут оснащены современной инженерной и технологической инфраструктурой, для подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы, в том числе для высокотехнологичных производств в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, аддитивные технологии, цифровые двойники, беспилотный транспорт. Согласно соглашению, первым направлением станет ЦТПК «Технологии связи».



В рамках цифровой платформы МТШ предприятия будут направлять заявку на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров. Далее подбирается образовательный партнер, разрабатывается или корректируется существующая образовательная программа под исходный запрос. Ожидается, что производительность сотрудника, прошедшего обучение по программе, повысится более чем на 20%.



Партнеры проекта смогут претендовать на получение субсидий из городского бюджета для переподготовки кадров. Максимальный размер компенсации составит 120 тыс. руб. на обучение одного сотрудника.

