«Московская техническая школа» подготовила более 200 специалистов в области ИИ

Более 200 столичных производителей получили необходимые знания и навыки в сфере искусственного интеллекта благодаря проекту «Московская техническая школа». Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

«Направление «Искусственный интеллект в промышленности» мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий», – добавила она.

По словам Степановой, обучение позволяет инженерам получать новые компетенций, сокращая производственные издержки при помощи ИИ-инструментов. На данный момент сотрудникам заводов Москвы доступно около 40 курсов по этому направлению.

Проект реализуется совместно с 13 партнерами, среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие.

«Университет подготовил пять программ по искусственному интеллекту для сотрудников предприятий столицы», – пояснила проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Екимова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для внедрения современных технологий в производство необходимы новые инженерные кадры. В 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями в столице запустили специальный проект «Московская техническая школа». На данный момент доступно 140 программ повышения квалификации. Помимо учебных курсов, участникам доступны вебинары, конференции и мастер-классы.