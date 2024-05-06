Московская компания в 11 раз увеличила выпуск касс самообслуживания с начала года
В Москве производитель высокотехнологичных устройств выпустил в 11 раз больше касс самообслуживания за первый квартал 2024 года, чем в аналогичный период 2023 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В Москве работает около 760 производств в отрасли электроники и приборостроения. Например, компании выпускают устройства, позволяющие автоматизировать различные процессы, в том числе для сферы услуг. Так, столичная компания увеличила производство касс самообслуживания в 11 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го», – отметил Владислав Овчинский.
Например, одно из московских предприятий «САГА Технологии» произвела более 14 тысяч касс самообслуживания с 2019 года, которые сейчас установлены в различных магазинах. «САГА Технологии» своими разработками помогает компенсировать технику, ушедших с российского рынка производителей.
Директор компании Оксана Калашникова рассказала, что наблюдает большой спрос к кассам самообслуживания, поэтому компания увеличила производство и уже в этом году планирует выпустить около 12 тысяч касс.
В Москве по поручению мэра Сергея Собянина реализуются меры поддержки, цель которых повысить инвестиционную привлекательность города для российских производителей. Созданы необходимые условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Производители могут использовать субсидии, целевые займы и другие антикризисные меры. В Москве уже существует более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых, производящих различные товары.
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