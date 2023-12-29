Московская компания на четверть нарастила производство чипсов

Столичная компания-производитель чипсов «Московский Картофель» за 11 месяцев этого года нарастила выпуск продукции на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания произвела свыше 12,5 тысячи тонн снеков в 2023 году.

«На сегодняшний день в Москве свыше 250 производителей продуктов питания, которые обеспечивают жителей страны хлебобулочными и кондитерскими изделиями, мясной и молочной продукцией, напитками и другими разнообразными товарами повседневного спроса. Благодаря собственным инвестициям и поддержке города пищевые предприятия активно развиваются», – отметил Овчинский.

По словам гендиректора предприятия, рост связан в том числе с оптимизацией производственных процессов.

Он также рассказал о планах по модернизации производственной линии в 2024 году.

«В результате сможем увеличить выпуск чипсов из натурального картофеля до 1,5 тысячи тонн в месяц», – пообещал Пашкин.

Компания «Московский Картофель» в этом году нарастило объемы экспорта – до более 100 тонн. Её продукция поставляется за рубеж.

Начиная с 1963 года предприятие выпускает изделия из сортов чипсового картофеля. Ассортимент насчитывает около 20 вкусов снеков.

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Комфортные условия, созданные в столице для предпринимателей, предполагает успешное развитие бизнеса. В городе действуют более чем 20 мер поддержки предпринимателей, в том числе субсидии и целевые займы, не считая целого набора антикризисных инструментов.

