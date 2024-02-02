Москомархитектура: Комплекс по производству упаковки в ЗАО реконструируют
Оформлена градостроительная документация, которая позволит расширить комплекс по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, сейчас на участке 2,4 га в этом районе расположен комплекс площадью 23,2 тысячи кв.м, который специализируется на производстве различной упаковки.
«Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство еще трех корпусов общей площадью 17,2 тыс. кв.м», – указала Княжевская.
Глава Москомархитектуры подчеркнула, что предприятие разместит корпус для производства гибкой упаковки площадью 4,4 тысячи «квадратов», корпуса для производства упаковки и складирования сырья (9 тысяч кв.м) и для производства медицинской упаковки (3,8 тысячи кв.м).
Земельный участок расположен на ул. Рябиновая в Западном административном округе. Для реализации проекта были внесены изменения в Правила землепользования и застройки.
Ранее Юлиана Княжевская заявила, что проекты строительства производственных объектов появляются «с завидной регулярностью», инвесторам интересна их реализация.
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