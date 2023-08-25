«Мосинжпроект» поделился опытом трансформации управления в строительстве на МУФ

Повседневная работа АО «Мосинжпроект» и его подрядчиков над инфраструктурными объектами столицы, в которой задействовано почти 40 тысяч человек в сутки, сопровождается внедрением передовых мировых практик и разработкой собственных продуктов в сфере управления строительством. Об этом заявил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский в ходе экспертной дискуссии «Невидимая стройка. Трансформация управления в строительной отрасли» в рамках деловой программы Московского урбанистического форума в «Зарядье».

«Сегодня нам есть, чем поделиться с коллегами – в Группе компаний применяется новая система управления рисками в области качества и производственной безопасности, позволившая нивелировать угрозы жизни и здоровью работников, а также минимизировать негативное воздействие строительства на экологию», – подчеркнул Доровский.

По его словам, она позволяет автоматизировать процесс оповещения о происшествиях или выявленных нарушениях.

В числе других достижений последних лет Доровский назвал неукоснительное соблюдение принятых в Группе компаний ценностей, политик и стандартов, использование интегрированной системы менеджмента, рейтингование подрядных организаций, а также внедрение в холдинге программно-аппаратного комплекса «МИП Сфера».

Кроме того, в группе компаний проходит ежегодный аудит, в который вовлечены все дочерние организации.

«Мы проводим регулярную оценку, которая позволяет определить, насколько эффективно работают новые системы и требуют ли они корректировок или доработки», - уточнил Доровский.

В свою очередь, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков в ходе экспертной дискуссии рассказал о применяемых решениях в инфраструктурном строительстве, благодаря которым работы в стесненных условиях мегаполиса ведутся с минимальным влиянием на городскую среду.

По его словам, для того, чтобы максимально деликатно вписать новый объект в ткань города компания использует целый комплекс технологических и организационных решений, позволяющих вести строительство в условиях плотной застройки и с минимальным влиянием на действующие транспортные системы.

«Для нас очень важен вопрос открытой коммуникации и сохранение комфорта москвичей, поэтому мы максимально эффективно организуем строительные площадки и делаем все необходимое, чтобы сохранить привычный образ жизни горожан», – добавил Маслаков.

ГК «Мосинжпроект» – участник ключевых градостроительных программ столицы, входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, выступает эксклюзивным партнером МУФ 2023.







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