Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

«Агентство ... изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa"», — указали в Moody's.

Основным фактором ухудшения прогноза стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости Соединенных Штатов, которые не могут быть компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны. В Moody's ожидают, что бюджетный дефицит Штатов останется очень большим на фоне повышения процентных ставок «без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов».

Ранее рейтинговое агентство понизило прогноз по американским банкам со стабильного на негативный, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

