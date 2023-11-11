Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга США до негативного. Об этом говорится в сообщении международной органиации.
«Агентство ... изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa"», — указали в Moody's.
Основным фактором ухудшения прогноза стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости Соединенных Штатов, которые не могут быть компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны. В Moody's ожидают, что бюджетный дефицит Штатов останется очень большим на фоне повышения процентных ставок «без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов».
Ранее рейтинговое агентство понизило прогноз по американским банкам со стабильного на негативный, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО перехватила два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями
- СМИ: Германия и другие члены ЕС выступили против помощи Украине на 20 млрд евро
- Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
- Последняя песня The Beatles возглавила хит-парад Великобритании
- Военные НАТО и Швеции провели учения в небе над Эстонией
- Умер креативный директор модного дома Moschino
- ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска по ковиду
- В Москве задержали безбилетника, избившего контролера на входе в метро
- Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы
- Суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru