Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней
Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней с возможностью дальнейшего понижения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международную организацию.
Отмечается, что Moody's понизило «рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня "B3" с "Ваа3"».
Решение агентства было принято на фоне жестких санкций западных стран из-за военной операции РФ на Украине. Ступень «В3» отражает «высокоспекулятивную» степень кредитного риска эмитента и предшествует оценке агентства «эмитент в тяжёлом положении».
Moody's отмечает, что масштабы и серьезность антироссийских санкций повлекут за собой существенные последствия для кредитоспособности РФ.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до В3, пишет РИА ФАН.
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