Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Отмечается, что Moody's понизило «рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня "B3" с "Ваа3"».

Решение агентства было принято на фоне жестких санкций западных стран из-за военной операции РФ на Украине. Ступень «В3» отражает «высокоспекулятивную» степень кредитного риска эмитента и предшествует оценке агентства «эмитент в тяжёлом положении».

Moody's отмечает, что масштабы и серьезность антироссийских санкций повлекут за собой существенные последствия для кредитоспособности РФ.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до В3, пишет РИА ФАН.

