Молдавия объявила «режим тревоги» из-за вероятного повышения цены на газ

Власти Молдавии объявили о «режиме тревоги» в секторе энергетики из-за вероятности повышения стоимости российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Андрея Спыну.

По словам чиновника, режим вводится в целях предупреждения чрезвычайной ситуации и готовности к любому сценарию. В частности, власти заявили о разработке пакета компенсаций для частных лиц и экономических агентов в случае сильного повышения цены. Кроме того, госкомпания «Энергоком» планирует переговоры по поиску альтернативного варианта на рынках Украины и Румынии.

Ранее вице-премьер и министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну выразил надежду на то, что республике удастся договориться с ПАО «Газпром» о закупках газа в зимнее время по цене 220-280 долларов вместо 790 долларов в октябре.

