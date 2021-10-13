Молдавия объявила «режим тревоги» из-за вероятного повышения цены на газ
Власти Молдавии объявили о «режиме тревоги» в секторе энергетики из-за вероятности повышения стоимости российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера страны Андрея Спыну.
По словам чиновника, режим вводится в целях предупреждения чрезвычайной ситуации и готовности к любому сценарию. В частности, власти заявили о разработке пакета компенсаций для частных лиц и экономических агентов в случае сильного повышения цены. Кроме того, госкомпания «Энергоком» планирует переговоры по поиску альтернативного варианта на рынках Украины и Румынии.
Ранее вице-премьер и министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну выразил надежду на то, что республике удастся договориться с ПАО «Газпром» о закупках газа в зимнее время по цене 220-280 долларов вместо 790 долларов в октябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru