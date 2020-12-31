Молдавия на год продлила контракт на поставку и транзит газа из России

Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца 2021 года, сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз».

В сообщении говорится, что соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.

В настоящее время «Молдовагаз» и «Газпром» ведут переговоры о трёхлетнем соглашении на поставку «голубого топлива». Что касается цены на газ, то, согласно договору от 2008 года, она формируется в зависимости от мировых цен на нефть.

Ранее Россия предоставила Минску кредит в один миллиард долларов из-за отсутствия долгов перед «Газпромом». Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов республика уже получила.

