Молдавия на год продлила контракт на поставку и транзит газа из России
Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца 2021 года, сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз».
В сообщении говорится, что соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.
В настоящее время «Молдовагаз» и «Газпром» ведут переговоры о трёхлетнем соглашении на поставку «голубого топлива». Что касается цены на газ, то, согласно договору от 2008 года, она формируется в зависимости от мировых цен на нефть.
Ранее Россия предоставила Минску кредит в один миллиард долларов из-за отсутствия долгов перед «Газпромом». Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов республика уже получила.
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