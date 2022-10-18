Мобилизованные бизнесмены могут воспользоваться кредитными каникулами
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов, сообщает РИА Новости.
Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении было 30 дней). При этом они могут быть продлены на период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медучреждениях в связи с ранением или болезнью, либо в случае его признания «безвестно отсутствующим».
Обратиться к кредитору за такими каникулами можно до конца 2023 года, приложив документы, подтверждающие мобилизацию.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию из-за проведения военной операции на Украине. Призвать собираются 300 тысяч человек. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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