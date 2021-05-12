Мишустин заявил о росте реальных доходов населения
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения России составляет 3%, сообщает ТАСС.
Выступая в Госдуме глава кабмина не стал уточнять, за какой период эти данные.
Мишустин отметил, что правительство «разделяет обеспокоенность по доходам граждан» и предпринимает всё необходимое для их соответствия потребностям.
«Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали», - отметил премьер.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует уточнить методику расчёта реальных располагаемых доходов населения, сообщает RT. По его словам, более правильно считать в годовом выражении, когда подбиваются итоги по другим показателям.
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