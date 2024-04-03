Мишустин заявил о провале торговой блокады России со стороны Запада

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о провале усилий Запада по организации торговой блокады России в рамках санкций из-за ситуации на Украине. РФ значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, подчеркну премьер-министр в ходе вступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров по итогам 2023 года.

По данным Мишустина, внешнеторговый товарооборот с дружественными государствами сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был зафиксирован четыре года назад.

В качестве примера глава кабмина привел следующую статистику: После резкого сокращения товарооборота с Евросоюзом доля дружественных РФ стран увеличилась до 77%. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди таковых премьер-министр назвал Китай, Индию, Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, страны Африк и Латинской Америки.

