Мишустин заявил о провале торговой блокады России со стороны Запада
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о провале усилий Запада по организации торговой блокады России в рамках санкций из-за ситуации на Украине. РФ значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, подчеркну премьер-министр в ходе вступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров по итогам 2023 года.
По данным Мишустина, внешнеторговый товарооборот с дружественными государствами сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был зафиксирован четыре года назад.
В качестве примера глава кабмина привел следующую статистику: После резкого сокращения товарооборота с Евросоюзом доля дружественных РФ стран увеличилась до 77%. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди таковых премьер-министр назвал Китай, Индию, Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, страны Африк и Латинской Америки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru