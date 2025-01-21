Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными
Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина.
По предварительны данным, в декабре расходы государства составили примерно 7,16 триллиона рублей (17,8% всех расходов за год). Этот показатель на 30% превысил декабрьские значения в 2023 году. Также данные 2024 года побили предыдущий рекорд, который был установлен в 2022 году.
Трат за весь 2024 год оцениваются 40,2 триллиона рублей, это на 8,2 триллиона больше, чем в 2023 году.
Также в 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ, сообщает Bloomberg. На начало 2025 года ликвидная часть резервов Фонда национального благосостояния уменьшилась на 24% по сравнению с начало 2024 года.
Уточняется, что Минфин потратил 1,3 триллиона рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета, несмотря на повышенные доходы от нефти и газа по сравнению с прогнозом. Информация совпадает с опубликованными данными Минфина.
По данным Минфина, ликвидные активы ФНБ оцениваются в 5,792 трлн рублей (3% прогнозируемого ВВП), или $53,76 млрд. С начала ноября этот показатель вырос почти на 344,8 млрд. Совокупная расчетная сумма пересчитанного в долларах дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 15 декабря 2023-го - 30 ноября 2024-го составила $103,6 млн, или 11,16 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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