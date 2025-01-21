Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными

Трат за весь 2024 год оцениваются 40,2 триллиона рублей, это на 8,2 триллиона больше, чем в 2023 году.

Также в 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ, сообщает Bloomberg. На начало 2025 года ликвидная часть резервов Фонда национального благосостояния уменьшилась на 24% по сравнению с начало 2024 года.

Уточняется, что Минфин потратил 1,3 триллиона рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета, несмотря на повышенные доходы от нефти и газа по сравнению с прогнозом. Информация совпадает с опубликованными данными Минфина.

По данным Минфина, ликвидные активы ФНБ оцениваются в 5,792 трлн рублей (3% прогнозируемого ВВП), или $53,76 млрд. С начала ноября этот показатель вырос почти на 344,8 млрд. Совокупная расчетная сумма пересчитанного в долларах дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 15 декабря 2023-го - 30 ноября 2024-го составила $103,6 млн, или 11,16 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

