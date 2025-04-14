Мишустин: С 2026 года индексировать пенсии будут два раза в год

Индексация страховых пенсий в России с 2026 года будет проводиться в два этапа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий», - рассказал глава кабмина.

С февраля выплаты будут повышать по уровню инфляции за минувший год, а с апреля - по уровню увеличения доходов Социального фонда.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов в беседе с RT напомнил, что со следующего года вступит в силу порядок двойной индексации страховых пенсий.

