Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
Россия готова наращивать транспортные связи с Белоруссией, расширение транспортного сообщения зависит от ситуации с пандемией и не является политическим. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко.
Премьер подчеркнул, что государства постепенно открывают сообщение, «которое так необходимо нашим гражданам».
«Первое, что мы сделаем, — конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — цитирует Мишустина ТАСС.
Глава российского правительства добавил, что в этом решении «никакой политики нет».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
- Адвокат задержанной в Минске россиянки вновь не смог встретиться с подзащитной
- Глава МОК подтвердил безопасность Олимпиады в Токио
- Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС в июне
- В Саратовской области загорелся магистральный газопровод
- МИД Австрии назвал «непонятным» решение России в отношении Austrian Airlines
- Лавров прокомментировал заявление Кравчука о новой площадке для контактной группы по Донбассу
- Итоги выборов президента Сирии могут объявить 28 мая
- Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию в Донбассе
- СМИ: Задержанную в Белоруссии Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru