Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией

Премьер подчеркнул, что государства постепенно открывают сообщение, «которое так необходимо нашим гражданам».

«Первое, что мы сделаем, — конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава российского правительства добавил, что в этом решении «никакой политики нет».

