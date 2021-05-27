Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией

Россия готова наращивать транспортные связи с Белоруссией, расширение транспортного сообщения зависит от ситуации с пандемией и не является политическим. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с белорусским коллегой Романом Головченко.

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Премьер подчеркнул, что государства постепенно открывают сообщение, «которое так необходимо нашим гражданам».

«Первое, что мы сделаем, — конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава российского правительства добавил, что в этом решении «никакой политики нет».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ТранспортБелоруссияРоссия
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