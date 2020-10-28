Мишустин раскрыл затраты на достижение национальных целей

План по достижению в течение 10 лет национальных целей России, поставленных президентом Владимиром Путиным, потребует бюджетных затрат в размере не менее 12 триллионов рублей ежегодно. Такие цифры на совещании с главой государства озвучил председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр доложил о завершении разработки этого проекта. Мишустин предположил, что в результате реализации положений плана каждый россиянин должен почувствовать улучшение жизни на практике, передает Ura.ru.

Президент утвердил национальные цели развития России до 2030 года минувшим летом. Среди обозначенных направлений – здоровье, комфортная среда для жизни, развитие бизнеса. Продолжительность жизни планируется увеличить до 78 лет.

В связи с влиянием на экономику пандемии коронавируса, российские власти планируют урезать расходы на несколько нацпроектов в ближайшие 2 года почти на 600 миллиардов рублей.

