Мишустин пообещал платить компенсации за отдых в России в 2020 году
Правительство России выделило 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов тех россиян, которые до конца текущего года решат отдохнуть внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
Сумма компенсации составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура, уточнил глава правительство.
Как напоминает Ura.ru, с подобной инициативой ранее выступил Ростуризм. Предполагается, что для получения компенсации на платёжную карту «Мир» нужно потратить на отдых более 25 тысяч рублей, срок бронирования должен составлять не меньше пяти ночей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru