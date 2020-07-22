Мишустин пообещал платить компенсации за отдых в России в 2020 году

Правительство России выделило 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов тех россиян, которые до конца текущего года решат отдохнуть внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

Сумма компенсации составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура, уточнил глава правительство.

Как напоминает Ura.ru, с подобной инициативой ранее выступил Ростуризм. Предполагается, что для получения компенсации на платёжную карту «Мир» нужно потратить на отдых более 25 тысяч рублей, срок бронирования должен составлять не меньше пяти ночей.

