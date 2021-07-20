Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике
Межведомственная рабочая группа по развитию водородной энергетики будет создана в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Александр Новак, его заместителями станут министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и его заместитель Павел Сорокин.
Руководителем по научной деятельности, замруководителя рабочей группы назначен ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, секретарем — генеральный директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин.
Кроме того, в межведомственную рабочую группу вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, замминистра иностранных дел Александр Панкин, замглавы аппарата правительства РФ Алексей Уваров, помощник президента Максим Орешкин, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по достижению целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, замруководителя секретариата Новака Георгий Нозадзе, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Также в состав рабочей группы включены руководители и представители таких компаний «Газпром нефть», «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», Ростех, Росатом, «Роснано», ВЭБ.РФ, «Система», «Сибур», «Камаз».
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