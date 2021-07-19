Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Яновского

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Яновский курировал международную деятельность, угольную отрасль и имущественные отношения. Замглавы Минэнерго занимал свой пост в 2000-2004 и 2008-2021 годах.

Как сообщают СМИ, Яновский может уйти на должность помощника руководителя в администрацию президента РФ.

