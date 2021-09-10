Мишустин одобрил расширение границ территории опережающего развития «Камчатка»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Камчатском крае расширят за счет включения новых земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение о расширении границ ТОР решение «Камчатка» поможет «создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса». Как ожидается, благодаря этому экономика Камчатки получит не менее 750 млн рублей частных инвестиций.

Кроме того, финансирование ТОР «Камчатка» из федерального бюджета будет увеличено на 10,3 млрд рублей. Средства направят на создание инфраструктуры для работы компаний-резидентов, отмечает RT.

«Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог. Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей», — подчеркнули в пресс-службе кабмина.

