Мишустин объявил о договорённости с Белоруссией по энергоносителям

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что договорился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко по вопросам об оплате энергоносителей. Мишустин приветствовал достигнутые договорённости, однако не уточнил их суть и цифровые параметры, отмечает «Свободная пресса».

Российский премьер также заявил, что рассчитывает на восстановление объемов товарооборота между странами, который за первое полугодие упал на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за пандемии. В 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 миллиарда.

Мишустин также заявил, что совместное применение вакцины от коронавируса, разработанной в России, даст возможность справиться с этой инфекцией на территории Союзного государства. Перед переговорами с премьером Белоруссии главу правительства РФ принял президент Александр Лукашенко.

