Мишустин объявил о договорённости с Белоруссией по энергоносителям
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что договорился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко по вопросам об оплате энергоносителей. Мишустин приветствовал достигнутые договорённости, однако не уточнил их суть и цифровые параметры, отмечает «Свободная пресса».
Российский премьер также заявил, что рассчитывает на восстановление объемов товарооборота между странами, который за первое полугодие упал на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за пандемии. В 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 миллиарда.
Мишустин также заявил, что совместное применение вакцины от коронавируса, разработанной в России, даст возможность справиться с этой инфекцией на территории Союзного государства. Перед переговорами с премьером Белоруссии главу правительства РФ принял президент Александр Лукашенко.
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