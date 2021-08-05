Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии

Более 300 тыс. москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании Суточная COVID-смертность в Москве упала ниже уровня 70 человек Движение трамваев в районе Курского вокзала восстановлено Территорию колеса «Солнце Москвы» на ВДНХ оснастят системами безопасности Жара придёт в Москву на выходные