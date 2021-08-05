Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии

Новым торговым представителем России в Швейцарии назначен Сергей Аврамов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Аврамова Сергея Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации», — цитирует распоряжение RT.

Предыдущий торгпред РФ в Швейцарии Татьяна Воложинская освобождена от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта.

Ранее Аврамов возглавлял ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».


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Фото: government.ru
ТЕГИ:Отставки И НазначенияШвейцарияМихаил Мишустин
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