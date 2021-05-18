Мишустин назначил глав Росавтодора и Росжелдора
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, касающиеся руководителей Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), сообщает пресс-служба правительства РФ.
Роман Новиков, с февраля 2021 года исполнявший обязанности главы Росавтодора, официально стал руководителем ведомства.
Руководителем Росжелдора назначен Игорь Коваль.
Роман Новиков родился в 1969 года в Белгороде. В Росавтодор он пришёл в сентябре 2020 года. До этого работал на разных должностях в структурах Федерального дорожного агентства.
Игорь Коваль родился в 1984 году в Краснодаре. Он работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, после чего перешёл в Минэкономразвития, где прошёл путь от начальника отдела привлечения и сопровождения инвестиций до директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнёрства. В последние годы он занимал руководящие посты в разных компаниях.
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