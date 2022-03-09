Мишустин: Более 160 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог

Из федерального бюджета на строительство и реконструкцию федеральных и региональных дорог в России дополнительно будет выделено более 160 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что меры поддержки будут направлены в Белгородскую, Кемеровскую, Московскую и Ярославскую области, а также в Татарстан, Приморский край и Ненецкий автономный округ.