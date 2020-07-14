Мировой лидер наружной рекламы ушёл из России
Крупнейший в мире оператор наружной рекламы, французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров российской Russ Outdoor. Как пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Russ Outdoor Роберта Мирзояна, остававшиеся у французов 25% фирмы выкупило ООО «Стинн», у которой теперь 73,57%. Ещё 26,43% принадлежат ВТБ.
Как отмечается в материале, Russ Outdoor – один из крупнейших игроков на российском рынке наружной рекламы. В 2019 году выручка компании в пересчёте на рубли снизилась на 22% относительно показателя предыдущего года.
Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, загрузка рекламных поверхностей в Москве этой весной снизилась на 80-90%. В ФАС позже предположили, что по итогам 2020 года рынок наружной рекламы в РФ может потерять до 70% доходов.
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