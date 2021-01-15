Минцифры не видит причин для роста тарифов сотовой связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не видит на сегодня оснований для роста тарифов на связь в начале года. С таким комментарием выступил замглавы ведомства Олег Иванов.

Он подчеркнул, что отечественные операторы обязаны публиковать данные о стоимости услуг на своих сайтах, а также заблаговременно предупреждать клиентов о грядущих изменениях. До сих пор такого рода сведения компании не размещали, подчеркнул Иванов.

Замминистра также напомнил, что тарифы могут быть увеличены после согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Как отмечает РИА ФАН, ранее информационно-аналитическое агентство Content-Review предупредило о возможном подорожании сотовой связи в России на 15%. Рост может коснуться тарифных планов из диапазона от 500 до 900 рублей. Кроме того, не исключен рост цен на дополнительные услуги операторов.

