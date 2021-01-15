Минцифры не видит причин для роста тарифов сотовой связи
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не видит на сегодня оснований для роста тарифов на связь в начале года. С таким комментарием выступил замглавы ведомства Олег Иванов.
Он подчеркнул, что отечественные операторы обязаны публиковать данные о стоимости услуг на своих сайтах, а также заблаговременно предупреждать клиентов о грядущих изменениях. До сих пор такого рода сведения компании не размещали, подчеркнул Иванов.
Замминистра также напомнил, что тарифы могут быть увеличены после согласования с Федеральной антимонопольной службой.
Как отмечает РИА ФАН, ранее информационно-аналитическое агентство Content-Review предупредило о возможном подорожании сотовой связи в России на 15%. Рост может коснуться тарифных планов из диапазона от 500 до 900 рублей. Кроме того, не исключен рост цен на дополнительные услуги операторов.
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