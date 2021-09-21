Минтруд разработал план по борьбе с «серой» работой

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект плана по выявлению теневой занятости граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда правительства Татьяны Голиковой.

План по борьбе с «серой занятостью» в экономики был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Голикова в ходе онлайн-заседание по восстановлению рынка труда поручила доработать документ и направить его на согласование с другими ведомствами.

Документ также будет передан в правительство, а затем отдан на рассмотрение рабочей группы.

Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей, ранее заявила Голикова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатаМинтрудаТатьяна Голикова
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