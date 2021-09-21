Минтруд разработал план по борьбе с «серой» работой
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект плана по выявлению теневой занятости граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда правительства Татьяны Голиковой.
План по борьбе с «серой занятостью» в экономики был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Голикова в ходе онлайн-заседание по восстановлению рынка труда поручила доработать документ и направить его на согласование с другими ведомствами.
Документ также будет передан в правительство, а затем отдан на рассмотрение рабочей группы.
Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей, ранее заявила Голикова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- В ЦБ посоветовали не полагаться на государственные пенсии
- Минтруд разработал план по борьбе с «серой» работой
- Дзюба отказался от приглашения в сборную России
- Путин заявил, что российская экономика восстановилась после пандемии
- В Минэкономразвития РФ рассказали об индексации тарифов ЖКХ в 2022 году
- Социальные выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически
- Россия выделит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей
- «Посторонний человек». Единороссы нервничают и ждут, когда Шойгу решится
- Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году
- Глава Минэкономразвития заявил о грядущем укреплении рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru