Минтруд разработал план по борьбе с «серой» работой

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект плана по выявлению теневой занятости граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат зампреда правительства Татьяны Голиковой.

План по борьбе с «серой занятостью» в экономики был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Голикова в ходе онлайн-заседание по восстановлению рынка труда поручила доработать документ и направить его на согласование с другими ведомствами.

Документ также будет передан в правительство, а затем отдан на рассмотрение рабочей группы.

Реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей, ранее заявила Голикова.