Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей
Прожиточный минимум в РФ во втором квартале текущего года предлагается установить на уровне 11 468 рублей. Соответствующий документ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что сумма согласуется с министерством экономического развития и министерством финансов.
Уточняется также, что для трудоспособного населения сумма составит 12392 рубля, для пенсионеров – 9422 рубля, для детей – 11423 рубля.
Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, которая рассчитывается на базе данных Росстата о ценах на товары и услуги.
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