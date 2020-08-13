Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей

Прожиточный минимум в РФ во втором квартале текущего года предлагается установить на уровне 11 468 рублей. Соответствующий документ ведомства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что сумма согласуется с министерством экономического развития и министерством финансов.

Уточняется также, что для трудоспособного населения сумма составит 12392 рубля, для пенсионеров – 9422 рубля, для детей – 11423 рубля.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, которая рассчитывается на базе данных Росстата о ценах на товары и услуги.



