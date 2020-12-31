Минтруд назвал размер прожиточного минимума в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты России озвучило предварительные расчёты прожиточного минимума населения РФ в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что прожиточный минимум на душу населения в 2020 году составит 11 301 рубль, для трудоспособного населения - 12 223 рубля, для пенсионеров - 9 299 рублей, для детей - 11 203 рубля.

В Минтруде рассказали, что предварительный расчёт прожиточного минимума произведён за 11 месяцев 2020 года, на основе цен на товары, которые включены в состав потребительской корзины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий новую методику расчёта минимального размера оплаты труда, сообщает RT. Согласно документу, с 2021 года вместо потребительской корзины будет учитываться медианный доход, когда половина работающих получает больше этой суммы, а половина - меньше. Соотношение установлено в размере 42%. При этом МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

