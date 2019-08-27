Минтранс назвал размер долга Грузии перед Россией

Задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание уже составляет около одного миллиона долларов. Об этом «РИА Новости» рассказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта России Светлана Петрова, сообщают Известия.

Она сообщила, что вопрос, касающийся урегилирования этой задолженности обсуждался на переговорах Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии еще около 10 лет назад. Газета.ру уточняет, что тогда стороны смогли достичь договоренности и создать график погашения. Несмотря на это, платежи по графику не осуществлялись уже на протяжении 11 лет.

Ранее сообщалось, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил НСН, что позитивная тенденция явно наметилась, но вряд ли самолеты полетят в Грузию уже завтра

