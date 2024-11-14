Минстрой: в России нужно создавать малые агломерации для улучшения демографии

Малые агломерации позволят улучшить демографическую ситуацию в России, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, сообщает агентство «Прайм».

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«Если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически», - подчеркнул Стасишин.

Он также предостерег от курса на жесткую урбанизацию. Замминистра призвал развивать разнообразные формы жилищного строительства в крупных городах, включив туда малоэтажные дома для сбалансированного развития.

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ФОТО: РИА Новости / Борис Бабанов
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