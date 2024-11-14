Минстрой: в России нужно создавать малые агломерации для улучшения демографии
Малые агломерации позволят улучшить демографическую ситуацию в России, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, сообщает агентство «Прайм».
«Если мы будем развивать село, если мы будем создавать там, в маленьких городах, районах, по сути свои маленькие агломерации, которые будут не только обеспечены садиками, школами, поликлиниками, дорогами, а все-таки качеством жизни - вот тогда мы будем прирастать демографически», - подчеркнул Стасишин.
Он также предостерег от курса на жесткую урбанизацию. Замминистра призвал развивать разнообразные формы жилищного строительства в крупных городах, включив туда малоэтажные дома для сбалансированного развития.
Ранее в Госдуме раскритиковали идею устраивать лотереи для повышения рождаемости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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