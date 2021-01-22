Минстрой: Россия наладила механизм въезда трудовых мигрантов из стран СНГ и Турции

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что после открытия границ не исключён ввод нового механизма въезда в Россию иностранных работников, сообщает ТАСС.

На встрече с бизнес-сообществом глава Минстроя рассказал, что в настоящее время в России налажен механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а также Турции.

Файзуллин отметил, что руководители регионов и представители строительных компаний могут обратиться в Минстрой с запросом на ввоз мигрантов. По его словам, на согласование всех этапов потребуется порядка трёх недель.

Ранее стало известно, что, по итогам 2020 года, Россия заняла четвёртое место по количеству мигрантов, сообщает Ura.ru. Так, в докладе Экономического и социального совета ООН говорится, что в нашей стране их зарегистрировано 12 миллионов человек.

