Минстрой: Россия наладила механизм въезда трудовых мигрантов из стран СНГ и Турции
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что после открытия границ не исключён ввод нового механизма въезда в Россию иностранных работников, сообщает ТАСС.
На встрече с бизнес-сообществом глава Минстроя рассказал, что в настоящее время в России налажен механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а также Турции.
Файзуллин отметил, что руководители регионов и представители строительных компаний могут обратиться в Минстрой с запросом на ввоз мигрантов. По его словам, на согласование всех этапов потребуется порядка трёх недель.
Ранее стало известно, что, по итогам 2020 года, Россия заняла четвёртое место по количеству мигрантов, сообщает Ura.ru. Так, в докладе Экономического и социального совета ООН говорится, что в нашей стране их зарегистрировано 12 миллионов человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Песков прокомментировал флешмоб с портретами Путина в школах
- Грузия возобновит регулярное авиасообщение
- Кремль не стал комментировать поручение Байдена по поводу «российских хакеров»
- «Просто враньё». Песков оценил материалы о «дворце» Путина
- Песков заявил о недопустимости призывов к участию в несогласованных акциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru