Минсельхоз обсудил с производителями и торговлей меры по стабилизации цен на продукты

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что вопрос роста цен на продукты должны решать все заинтересованные стороны, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время вместе с представителями бизнеса и органами власти прорабатывается комплекс мер, которые «позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты».

На совещании в ведомстве, в котором приняли участие крупнейшие российские производители и руководители ключевых торговых сетей, Патрушев выразил уверенность, что эффективная совместная работа всех заинтересованных сторон остановит рост цен.

Также министр заявил, что подготовленные предложения будут представлены правительству 14 декабря.



Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство не допустить роста цен на продуты питания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил кабмину проработать проблему роста цен с крупными торговыми сетями, а ФАС обязал еженедельно докладывать ему о динамике цен на продукты.

