Минсельхоз не ждёт скачка оптовых цен на хлебобулочную продукцию

Министерство сельского хозяйства не ожидает значительного увеличения оптовых цен на хлебобулочные изделия в России. Цены производителей сохраняются на стабильном уровне, говорится в комментарии ведомства.

В Минсельхозе считают, что сдерживанию роста цен будут способствовать дополнительные меры государственной поддержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также механизмы стабилизации стоимости зерновых.

В министерстве также проинформировали, что рассмотрят в установленном порядке при поступлении инициативу «Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности» - проект межгосударственного стандарта для предприятий хлебопекарной отрасли.

Ранее Российский союз пекарей предупредил, что хлеб может подорожать в случае принятия разрабатываемого сейчас ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Свою озабоченность они высказали в письме на имя куратору стандарта Марине Костюченко.

Авторы, в частности, обращают внимание на широкую трактовку термина «хлебопекарная продукция», который, согласно новому ГОСТу, включает «хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты».

Пекари обращают внимание, что на сегодня в Налоговом кодексе такое определение отсутствует. В союзе опасаются, что законодательная новелла лишит их льготного НДС в 10%. Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли на уровне 22,4 миллиарда.

