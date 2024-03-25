Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды с 1 марта 2025 года
Минпромторг предложил расширить перечень одежды, подлежащей маркировке, и включить в него в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы. Об этом сообщил оператор системы «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Отмечается, что министерство предложило с 1 марта 2025 года ввести маркировку еще 12 позиций, среди которых носки и чулки, перчатки и варежки, галстуки, платки, детская одежда.
«Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — приводит РИА Новости сообщение ЦРПТ.
Как напомнила руководитель товарной группы центра Анна Петрушина, маркировка товаров легкой промышленности в РФ вводится поэтапно с 2021 года. Меры показали эффективность в борьбе с нелегальным оборотом продукции. После расширения перечня Минпромторгом маркировке будут подлежать «фактически все виды товаров легпрома».
Ранее Минпромторг предложил с 1 сентября провести эксперимент по введению маркировки медицинских изделий, в том числе презервативов, масок, шприцев, имплантатов для пластической хирургии, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru