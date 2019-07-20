Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Напомним, что пиво было приравнено к алкоголю на законодательном уровне в 2011 году. Ограничения на его продажу в ночное время вступили в силу с января 2013 года.

В 2018 году Минпромторг выступил за разрешение продажи пивной продукции в алюминиевой таре в ларьках и киосках ночью. Идею раскритиковала ФАС в связи ущемлением прав производителей иных товаров.

Ранее председатель Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире НСН сравнил идею вынести продажу алкоголя из жилых зон с «сухим законом» времен позднего СССР.

