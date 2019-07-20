Экономика

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

20 июля14:01

Минпромторг предложил смягчить требования к продаже пива, выведя его, а также пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции. Предложение касается не только сферы продаж, но и общепита. Изменения задекларированы в проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, сообщает РБК.

Министерство намерено согласовать документ с заинтересованными ведомствами, отмечают Известия.

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Напомним, что пиво было приравнено к алкоголю на законодательном уровне в 2011 году. Ограничения на его продажу в ночное время вступили в силу с января 2013 года.

В 2018 году Минпромторг выступил за разрешение продажи пивной продукции в алюминиевой таре в ларьках и киосках ночью. Идею раскритиковала ФАС в связи ущемлением прав производителей иных товаров.

Ранее председатель Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в эфире НСН сравнил идею вынести продажу алкоголя из жилых зон с «сухим законом» времен позднего СССР.

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Фото: Flickr // cogdogblog
ТЕГИ:ПивоМинпромторгПродажа