Минпромторг пообещал предотвратить возможный дефицит контактных линз
Министерство промышленности и торговли оперативно примет меры в случае прекращения поставок контактных линз в Россию, сообщают СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
В случае необходимости Минпромторг рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в список товаров параллельного импорта. Решение будет принято оперативно, заявили в ведомстве.
«Коммерсант FM» ранее сообщил, что российские компании начали получать уведомления о приостановке поставок контактных линз от зарубежных участников рынка.
Минпромторг США 19 мая запретил поставки в Россию контактных линз, зубных протезов и детских игрушек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru