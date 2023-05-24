Минпромторг пообещал предотвратить возможный дефицит контактных линз

Министерство промышленности и торговли оперативно примет меры в случае прекращения поставок контактных линз в Россию, сообщают СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

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В случае необходимости Минпромторг рассмотрит вопрос о включении продукции прекративших поставки брендов в список товаров параллельного импорта. Решение будет принято оперативно, заявили в ведомстве.

«Коммерсант FM» ранее сообщил, что российские компании начали получать уведомления о приостановке поставок контактных линз от зарубежных участников рынка.

Минпромторг США 19 мая запретил поставки в Россию контактных линз, зубных протезов и детских игрушек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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