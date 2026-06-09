Минпромторг: Несырьевой экспорт в I квартале достиг $32 млрд

Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные государства в первом квартале года достиг $32,5 млрд. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

В январе-марте ННЭ составил всего $37,7 млрд и превысил план на 18%.

«Подавляюще ННЭ идет в дружественные страны: по этому направлению он составил $32,5 млрд, из них $22,6 млрд млрд - товары отраслей промышленности», - рассказал Чекушов в беседе с ТАСС.

По его словам, Минпромторг сохраняет установленный план на год по достижению отметки в $155 млрд. При этом ведомство надеется, что план по ННЭ удастся перевыполнить, так, по итогам прошлого года он был существенно превышен экспортерами и достиг $163,6 млрд.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 2025 году несырьевой неэнергетический экспорт увеличился почти на 9,5%, пишет Ura.ru.

