Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных в ответ на санкции
Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных Россией на фоне санкций недружественных стран. Об этом заявили журналистам в ведомстве.
«В настоящее время... не ведется работа по проработке снятия пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран», - подчеркнули в министерстве.
Минпромторг назвал дискуссию вокруг отмены пошлин на ряд групп товаров преждевременной.
Ранее Известия сообщили, что министерство может снизить импортные пошлины на зарубежные потребительские товары, если недружественные государства отменят санкции в отношении российских экспортеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru