Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных в ответ на санкции

Минпромторг не прорабатывает снятие пошлин, введенных Россией на фоне санкций недружественных стран. Об этом заявили журналистам в ведомстве.

«В настоящее время... не ведется работа по проработке снятия пошлин, введенных в ответ на санкции недружественных стран», - подчеркнули в министерстве.

Минпромторг назвал дискуссию вокруг отмены пошлин на ряд групп товаров преждевременной.

Ранее Известия сообщили, что министерство может снизить импортные пошлины на зарубежные потребительские товары, если недружественные государства отменят санкции в отношении российских экспортеров.

