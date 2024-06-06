Минпромторг может расширить маркировку на автомобильную отрасль

Минпромторг намерен распространить маркировку на автомобильную отрасль. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на компоненты и работать с другими инструментами, которые нам доступны», — подчеркнул министр.

Алиханов указал, что Минпромторг готов рассмотреть предложения от бизнеса и проработать вопрос, «если есть аналитика и соответствующие оценки».

Ранее стало известно, что в России запустят эксперимент по маркировке ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов, он будет проводиться с 10 июня и завершится 30 апреля следующего года, напоминает Ura.ru.

