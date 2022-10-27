Минпромторг допустил исключение Nissan из перечня товаров для параллельного импорта

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — указали в ведомстве.

Ранее министерство сообщило, что российские активы Nissan передадут подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», напоминает RT. В частности, в собственность государства перейдут производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве, отмечает телеканал «360».

