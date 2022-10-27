Минпромторг допустил исключение Nissan из перечня товаров для параллельного импорта
Марку Nissan в перспективе могут исключить из списка товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — указали в ведомстве.
Ранее министерство сообщило, что российские активы Nissan передадут подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», напоминает RT. В частности, в собственность государства перейдут производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве, отмечает телеканал «360».
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