Министр рассказал, почему помидоры в Крыму дорогие
1 августа20:54
Министр сельского хозяйства Крыма объяснил, почему крымские помидоры дорогие. По словам Андрея Рюмшина, во всем виноваты неблагоприятные погодные условия. Осадки и град, прошедшие на территории полуострова, снизили урожайность этой культуры, заявил чиновник в беседе с КИА в ходе рабочей поездки по сельхозпредприятиям республики. Также, по словам министра, на урожайность повлияло заболевание фитофторы. В итоге все это сказалось на конечной цене томатов на рынке.
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