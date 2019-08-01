Министр рассказал, почему помидоры в Крыму дорогие

Министр сельского хозяйства Крыма объяснил, почему крымские помидоры дорогие. По словам Андрея Рюмшина, во всем виноваты неблагоприятные погодные условия. Осадки и град, прошедшие на территории полуострова, снизили урожайность этой культуры, заявил чиновник в беседе с КИА в ходе рабочей поездки по сельхозпредприятиям республики. Также, по словам министра, на урожайность повлияло заболевание фитофторы. В итоге все это сказалось на конечной цене томатов на рынке.

