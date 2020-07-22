Минимальные цены на водку и коньяк предложили поднять на 3-3,5%
Министерство финансов РФ предложило поднять минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2021 года. Согласно проекту закона, подготовленному ведомством, минимальная цена бутылки водки может увеличиться на 3,5% - с 230 до 238 рублей за 0,5 литра, пишут «Известия».
Самый дешёвый коньяк подорожает на 3%, с 443 рублей до 446 рублей за бутылку 0,5 литра. Минимальная цена на бренди и другую продукцию из винного, вискового и коньячного дистиллятов составит 324 рубля за пол-литра.
Законодательная инициатива выставлена на общественное обсуждение, которое продлится до 11 августа.
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