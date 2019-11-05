Минфин ждет рекордных доходов от повышения ставки НДС

Рекордный рост доходов российского бюджета от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) прогнозирует Минфин. По его оценке, эта мера, вступившая в действие с начала 2019-го, за три года принесет в доходы государства более двух триллионов рублей. В ведомстве ожидают, что таким образом рост дополнительных поступлений превысит инфляцию, уровень которой прогнозируется примерно в 4% в год.

Вот и плохо, - следует из комментария, который дал в эфире НСН победным реляциям Минфина экономист Василий Колташов. По его словам, граждане страны от этого только беднеют.

«Повышение НДС уже сказалось на жизни россиян. Во-первых, за счет роста цен, а во-вторых, за счет того, что это способствовало уменьшению ВВП особенно за счет реального сектора. Потому что НДС – это такой налог, который довольно серьезно сдерживает рост не только потребления, но и национального производства. Поэтому Минфин может сказать, что у него есть еще одна победа – уменьшение ВВП Российской Федерации и за счет этого уменьшить распределенные на все общество экономические выгоды. Не говоря уже о том, что нам пришлось больше платить за все товары».

Государство – не фирма, оно должно тратить и стимулировать, а Минфин действует как раз по логике фирмы, - отметил собеседник агентства.

Рост НДС, акцизов, многие другие квази-налоги, включенные в стоимость любого продукта, приводят к еще большему обнищанию населения, - убежден член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.

«Когда зарплаты стагнируют, доходы не растут, а цены постоянно растут на все и везде, в этой ситуации уровень жизни населения падает катастрофически. Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек – это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны»

Планов дальнейшего повышения ставки НДС, по словам представителя Кремля, у российского руководства нет. «Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот тут-то впору забеспокоиться: про отсутствие планов повышения возраста выхода на пенсию мы тоже многократно слышали. И, кстати, про тот же НДС много лет говорилось, что его ставка останется неизменной. Про «мелочи» вроде роста тарифов в системе «Платон» не стоит и вспоминать.

