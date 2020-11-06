Минфин заявил, что не планирует в ближайшее время корректировку налогов
Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ, передает ТАСС.
Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили увеличить НДФЛ для состоятельных россиян.
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Между тем, элементы прогрессивной шкалы налогообложения в России начнут внедрять уже в 2021 году. Летом президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу увеличить НДФЛ до 15% для россиян с доходом свыше пяти миллионов рублей в год. По такой ставке будет облагаться часть дохода, превышающая пять миллионов.
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