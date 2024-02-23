Минфин США заявил о падении прибыли РФ от продажи нефти
Введенные США ограничения привели к падению доходов российского бюджета от экспорта нефти, говорится в отчете министерства финансов страны.
В ведомстве отметили, что меры направлены на ограничение прибыли России и стабилизацию энергетических рынков. Налоговые поступления от продажи нефти снизились на 40%, утверждается в отчете.
«Экспорт энергоносителей из России оставался стабильным, что позволило избежать потенциального скачка мировых цен на нефть до $150 за баррель», - цитирует ТАСС выдержки из документа.
По данным минфина США, скидка на российскую нефть с октября 2023 года выросла с $12 до $19 за баррель.
Как заявил вице-премьер России Александр Новак, в прошлом году 86% экспорта нефти пришлось на дружественные страны, передает «Радиоточка НСН».
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