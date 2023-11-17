Минфин США заявил, что Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации
Россия в сентябре увеличила портфель американских гособлигаций до 73 млн долларов с 31 млн по итогам августа. Об этом свидетельствуют данные Минфина Соединенных Штатов.
Согласно статистике, 61 млн долларов — это долгосрочные бумаги, 12 млн — краткосрочные. В августе было 26 и пять миллионов соответственно.
Отмечается, что в списке крупнейших держателей долга США первое место занимает Япония. Ее вложения за месяц уменьшились на 28,5 млрд — до 1,088 трлн долларов.
Ранее, в середине сентября, госдолг США достиг очередного рекорда, превысив 33 трлн долларов. А в начале октября он за день увеличился на 275 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru