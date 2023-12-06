Минфин РФ займет в декабре на внутреннем рынке до 68,3 млрд рублей
Министерство финансов до конца текущего года предполагает осуществить государственные заимствования внутри России в объёме до 68,3 миллиарда рублей. Таким образом, ведомство планирует превысить верхний лимит внутреннего госдолга, который определён законом о бюджете на 2023 год.
Как говорится в заявлении Минфина, внутренние заимствования будут осуществлены в целях замещения государственных внешних заимствований в сумме, которая эквивалентна одному миллиарду долларов. Директор профильного департамента ведомства Денис Мамонов пояснил «Интерфаксу», что речь идёт о технической процедуре.
По словам чиновника, бюджетное законодательство даёт право Минфину занять сумму на внутреннем рынке, если её не заняли в рамках программы внешних заимствований. Возможна и обратная ситуация.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минфин выпустит на сумму, эквивалентную одному миллиарду долларов, облигации федерального займа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru